Scuole, ritorno fra i banchi a Massa-Carrara. Presidi e insegnanti soddisfatti: «Basta Dad»

MASSA-CARRARA – È un accenno di ritorno alla normalità quello che si respira nel primo giorno di zona gialla a Massa-Carrara. Le riaperture (parziali) di bar e ristoranti hanno coinciso con la ripresa quasi totale della didattica in presenza nelle scuole. Il capitolo “didattica a distanza” rimane aperto per le superiori, come prevede il nuovo decreto legge che garantisce però, per le zone arancione e gialle, l’attività in presenza per una percentuale che va dal 60 al 75%. Più stringente il limite nelle zone rosse (ma non è il caso, al momento, della provincia apuana), dove la Dad può arrivare fino al 50%. Tutti in aula, invece, nelle scuole dell’infanzia, primarie e medie.

E’ un ritorno fra i banchi che, come del resto accade da un anno a questa parte, si presenta come una scommessa. Accompagnata dalla speranza di non dover più tornare indietro. Questo, almeno, il pensiero del coordinamento scuole Massa-Carrara, che dopo mesi di battaglie contro la Dad non può che esultare per la ripresa massiccia della didattica in presenza. “Sicuramente è una notizia positiva – confessa Luca Marzario, portavoce del coordinamento e insegnante all’istituto “Meucci” di Massa -. La Dad ha tantissimi aspetti negativi: i ragazzi seguono meno le lezioni perché troppo difficile mantenere alta l’attenzione per diverse ore al computer. Quindi si affaticano, tendono a distrarsi. E poi la scuola non è solo insegnamento, ma anche condivisione di esperienze con i compagni. Aspetto da non trascurare, inoltre, è che la didattica a distanza finisce per penalizzare il soggetto più debole, ossia chi, per diversi motivi, ha scarsa motivazione o difficoltà a seguire le lezioni”.

Al Meucci, spiega Marzario, è aumentata l’attività in presenza soprattutto per le prime e per le quinte, che hanno ridotto a zero la Dad. Per le altre classi, invece, è rimasto il vecchio orario, che prevede lezioni tradizionali solo per il 50%. “E’ comunque un primo risultato – prosegue l’insegnante – ci auguriamo che le riaperture vengano fatte in sicurezza e di non dover tornare indietro. E’ dimostrato da più fonti che le scuole non sono fonti di contagio, e che gli alunni risultati positivi sono stati infettati in altri luoghi, tipicamente in famiglia. A Massa-Carrara non ci sono stati grossi focolai nelle scuole, perciò una chiusura così prolungata come quella a cui abbiamo assistito era poco giustificata”.

All’Istituto Artemisia Gentileschi, che comprende il Liceo Artistico Musicale “Palma” di Massa, quello Artistico di Carrara e l’Ipia del Marmo “Tacca” di Carrara, il 100% di attività in presenza vale solo per le classi quinte. “Per tutti gli altri – spiega la preside Ilaria Zolesi – rimane una percentuale di Dad del 25%. Per ora possiamo ritenerci soddisfatti. E’ un bel risultato tornare in aula: i ragazzi ne avevano assolutamente bisogno”.

Al “Felice Palma” di Massa è stato un anno scolastico impegnativo per l’insegnante Melania Tonarelli. “E’ stato difficile – racconta – doversi adattare ai continui cambiamenti dettati dai decreti. L’orario scolastico non era mai definitivo, e a livello organizzativo è stato il caos”. Il liceo-artistico musicale, poi, è un istituto con diverse materie di tipo pratico, che non si prestano facilmente alla didattica a distanza. “Sicuramente anche da questo punto di vista non è stato semplice – continua l’insegnante -. Per alcune materie puoi adattarti, per altre è più difficile. Tornare in presenza, anche se non al 100% per tutti, è comunque un buon risultato. In Dad il livello di attenzione degli studenti è più basso, e in più non riesci mai a controllarli bene. La scuola in presenza, ovviamente, è un’altra cosa”.