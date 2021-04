MASSA-CARRARA – Da oggi, 26 aprile, sono scattate le riaperture: si torna in classe a scuola, ma anche al bar e al ristorante a pranzo e a cena ma soltanto all’aperto. Inoltre gli spostamenti tra regioni “gialle” tornano a essere consentiti senza limitazioni. Resta però il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sono queste in estrema sintesi le nuove misure attive da oggi in zona gialla (qui i dettagli).

Ma cosa ne pensano gli apuani di questo decreto “Riaperture”? Lo abbiamo chiesto ai lettori della Voce Apuana. Il risultato generale ci racconta un’accettazione del decreto per la maggioranza, il 55%, ma il 31% avrebbe voluto più aperture e misure più permissive. Sicuramente, in questo senso, il dibattito a livello nazionale sul coprifuoco degli ultimi giorni ha influito. Dei favorevoli alle riaperture, l’altro 24% si è espresso con un «sì» al decreto senza se e senza ma.

Poi ci sono i contrari, il 45%. Di questi, il 17% avrebbe voluto addirittura misure più restrittive rispetto a quelle che erano in vigore fino a ieri mentre il 28% avrebbe preferito proseguire con le stesse misure attive fino al 25 aprile. Tra questi nostri lettori c’è Mirna: «E poi parlano di incentivare il turismo? Lasciando tutto aperto e senza vaccini fra 15 giorni siamo di nuovo tutti rossi» afferma, commentando su Fb.

«Assurdo che fanno riaprire i locali con il coprifuoco in vigore – dice Matteo – poi tavoli solo all’aperto, e se arriva un acquazzone, tutti a casa con il boccone in bocca. Siamo governati da degli incapaci in tutti i settori sanità, militare e politica. A dicembre si facevano tutti belli in tv perché erano arrivati i vaccini. Ora dopo 5 mesi in Italia manco gli 80enni abbiamo ancora vaccinato, con questo ritmo è stimato per maggio 2022 il 70% di vaccini su tutto il Paese». Secondo Luca, queste nuove misure sembrano «un “contentino”. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aprire!». Giulia: «La gente che propone misure più restrittive mi chiedo se non ha un lavoro o se ha dei problemi…».