CARRARA – Roncola e trapano in mano, 9 anni fa, Raffaele Morosini ha realizzato il suo primo chioccolo. Così, per un mix di curiosità e gioco. Poi, con il tempo, è diventato un hobby, una passione e un’arte. La parola può suonare strana per chi non è amante della caccia. Non per Raffaele, carrarese, 41 anni, che tra i boschi ci ha passato una vita. Un chioccolo da macchia è un richiamo a fiato per avvicinare gli animali, attraverso l’emissione di versi di comunicazione. Simula il verso degli uccelli, distinguendosi da quello che viene chiamato “chioccolo da canto”, che invece riproduce i canti di primavera.

Raffaele, nel 2012, ha ripreso una pratica che a Massa-Carrara era in voga nel secolo scorso. Questo tipo di richiami, infatti, era utilizzato a Gragnana e Sorgnano, nell’ambito della cosiddetta “caccia dei paesi”. “Così dieci anni fa ho creato una mia pagina Facebook, “Il chioccolo”, dove adesso siamo circa un migliaio, da tutta Italia – racconta -. Ad alcuni suonò strano che l’idea fosse nata da un giovane, dato che l’attività venatoria viene tipicamente associata agli anziani. La cosa fu notata da Sky, che mi portò a registrare un video nelle macchie marchegiane”.

Ed è proprio nelle Marche che Raffaele ha tratto i primi insegnamenti, riuscendo poi a conciliarli con la tradizione toscana che lo ha portato a realizzare una variante “apuana”, sullo stampo di quella maremmana. “Il classico chioccolo – spiega – nasce dall’utilizzo di barattoli di latta stagnata tagliati per dare una certa curvatura in modo da emettere il suono. I miei si differenziavano per l’aggiunta di un cono di legno. Qui da noi era inusuale, perciò, prendendo spunto dalla tradizione toscana, ho voluto provare”.

Quella del chioccolatore è una vera e propria arte, che richiede abilità manuali e, per certi versi, anche musicali. La procedura di realizzazione prevede passaggi minuziosi. “Dal legno taglio un pezzo di circa 8 centimetri e lo sgrosso con il Pennati. Gli do una prima forma, dopo aver disegnato con una penna il cono che ospiterà la camera del suono, cioè un fischio tondo formato da due dischetti forati e bombati saldati su uno spessore di circa un centimetro. Inserisco la camera all’interno del cono e la sigillo con c’era d’api, come da vera tradizione toscana, dopo aver lavorato e lucidato il ciocco fino alla forma desiderata. Un velo d’olio naturale per dare lucidità e colore. Niente vernici o colle: tutto materiale naturale. Lo strumento, poi, funzionerà aspirando a colpetti regolari più o meno ravvicinati, producendo il verso di comunicazione degli animali”.

Un’arte che lo ha portato, in questi 9 anni, a realizzare circa quattrocento di questi strumenti. “Ho iniziato realizzandone uno per me – spiega Morosini – ma si sa, le peggiori scarpe sono quelle del calzolaio. In realtà, io non ho un mio chioccolo per andare a caccia. Ne costruisco tanti, quello certamente. Il “modello Morosini”, così lo chiamiamo scherzando, oggi attira appassionati di caccia da diverse regioni del centro Italia ed anche da buona parte dell’Europa meridionale, in particolare Francia, Portogallo e Spagna”. E’ l’arte di un carrarese, che oltrepassa i confini nazionali.