MARINA DI MASSA – «Cinque milioni di euro per rifare completamente il tratto finale del fosso del Poveromo, in zona residenziale e balneare del litorale di Massa. Gli ultimi 600 metri del povero Fosso saranno allargati da 2,5 metri a 8 metri, mentre una nuova idrovora punta a migliorare il deflusso delle acque raccolte verso il mare». Sul caso, dopo Legambiente e Italia Nostra (qui), interviene anche, il Grig, il Gruppo di intervento giuridico, che definisce quel progetto come «devastante».

«Il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord – scrive l’associazione – titolare della realizzazione dell’opera in regime commissariale, non si è distinto per informazioni e trasparenza, tant’è che numerosi residenti si sono rivolti all’associazione ecologista Grig, che ha inoltrato, il 25 aprile 2021, un’urgente istanza per l’apertura delle procedure di partecipazione pubblica (legge regionale Toscana n. 65/2014 e s.m.i., regolamento n. 4/R del 2017) e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., Allegato IV alla parte II)».

«Infatti – spiegano dal Grig – l’approvazione del progetto definitivo comporterebbe anche la variante dei vigenti strumenti urbanistici, la dichiarazione d’interesse pubblico e la necessaria declaratoria per le procedure di esproprio. Dall’istanza ecologista sono stati coinvolti, oltre al Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, il Garante dell’Informazione e della Partecipazione per il Governo del Territorio della Regione Toscana, la Soprintendenza lucchese per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Regione Toscana, il Comune di Massa. Il coinvolgimento dei cittadini costituisce fondamentale necessità in caso di simili interventi sul loro territorio».