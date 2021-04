MASSA – La Toscana diventa “gialla”. Il nuovo colore della speranza. La speranza di ristoranti e bar di poter tornare a vedere i loro locali vivi e colmi di gente. Una speranza prudente, nascosta dalle mascherine e dall’incertezza di un futuro tutto da scrivere, inevitabilmente soggiogato ai numeri di questa temibile pandemia che sta continuando a mettere in ginocchio il mondo intero. Zona gialla, dopo il nuovo decreto, significa la possibilità di servire le persone ai tavoli, la possibilità di lavorare a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto e prima del coprifuoco che rimane alle in vigore dalle 22.00 alle 5.00. Per questo i nuvoloni grigi che questa mattina si affacciavano minacciosi su Massa hanno spento quel giallo vivo, voglioso di ripartire, riportando alla mente dubbi e paure.

Passeggiando per le strade della città all’ora di pranzo era impossibile non notare i sorrisi dei pochi che, in un lunedì lavorativo, sono riusciti a trovare un tavolo esterno. Come era impossibile non notare le molte saracinesche ancora chiuse nonostante le parziali riaperture, accompagnate dal commento di ogni singolo passante: “chissà se riaprono”.

«Come primo giorno non si è notata una grande differenza, considerato che si può servire solo all’esterno e il meteo di questa mattina non c’è stato questo gran movimento. Però siamo speranzosi». Ha spiegato Giorgio d’Agruma, gestore del Salotto di via Cairoli raggiunto da La Voce Apuana. La speranza, nominata più volte, è l’unico appiglio che rimane. Speranza che deve tener conto non solo dei numeri della pandemia, ma anche del meteo che adesso diventa di centrale importanza nell’economia dei gestori di bar e ristoranti.

«C’è un margine di ripartenza. Prima eravamo costretti a fare solo asporto, ora c’è la possibilità di mettere a sedere le persone e ricominciare con un pizzico di normalità. Però è difficile organizzarsi con la spesa, non possiamo stare dietro al meteo. Se prima dicevamo “speriamo che ci riaprano” adesso diciamo “speriamo che non piova”. Sembriamo dei lamentoni, ma dobbiamo dire che sono 14 mesi che triboliamo veramente tanto. L’asporto non era e non è la soluzione, a qualcosina è servito ma è stata quasi una rimessa. Ora siamo aperti, attivi, con un menù, però per chi lavora con roba fresca è difficile, il rischio è di buttare via tante cose».

Con il ritorno della zona gialla, però, sono tornate anche le polemiche sul coprifuoco. Con l’avvicinarsi dell’estate e l’allungarsi delle ore di sole, molti ritengono che il coprifuoco alle 22 sia molto dannoso per l’economia e per i settori dei ristoratori e dei bar. «Il coprifuoco alle 22 non aiuta. – continua Giorgio del Salotto di via Cairoli – Di solito, in estate, la cucina la chiudiamo alle 23.00. Non è che ci sono tantissimi clienti dopo le 22, ma quei pochi coperti che si fanno dopo quell’ora sono fondamentali. Con il coprifuoco diventa una corsa ad ostacoli e non tutti abitano nelle vicinanze di ristoranti o bar».

La voglia di normalità trasuda dalle strade del centro storico. Una normalità condita da prudenza e voglia di ripartire. Ma se la luce, rigorosamente gialla, in fondo al tunnel si fa sempre più vicina, la paura di non riuscire ad arrivare alla fine, del tunnel e del mese, la nasconde. Proprio come le nuvole nascondono il sole. Con la speranza, però, che smetta presto di piovere.