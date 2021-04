MASSA-CARRARA – Il 76° anniversario della Liberazione d’Italia si è celebrato questa mattina anche in tutta la provincia di Massa-Carrara. Cerimonie sobrie ma non meno ricche di significato. In piazza Aranci a Massa il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il presidente della Provincia e sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, il prefetto Claudio Ventrice e i rappresentanti dell’Anpi hanno depositato una corona al monumento che ricorda la Resistenza e la Liberazione.

«Oggi – ha affermato il primo cittadino massese – celebriamo la Festa di Liberazione. La nostra amata Italia 76 anni fa ha conquistato la democrazia grazie a tutti coloro che hanno donato la propria vita per darci la possibilità di vivere in un paese libero. Grazie a chi si è sacrificato per noi e buon 25 aprile a tutti». Lorenzetti, invece, dopo aver partecipato alla cerimonia ha voluto salutari i familiari del partigiano Aldo Salvetti e poi, a Montignoso, con gli assesori comunali si è recato al monumento della Linea Gotica. «Luoghi simbolici – ha commentato Lorenzetti – che hanno segnato la storia del nostro Paese e dalla nostra Provincia decorata di medaglia d’oro al valore militare.

Grazie a chi ci ha regalato la libertà e la democrazia, viva il 25 aprile!».

Cerimonia anche a Carrara, dove il sindaco Francesco De Pasquale e il Il sindaco Francesco De Pasquale insieme a una rappresentanza di Anpi Carrara hanno commemorato il 76° anniversario della Liberazione con una breve cerimonia di alzabandiera in piazza 2 Giugno. Anche qui, nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza covid-19, la cerimonia si è svolta in assenza di pubblico. Per questo l’appuntamento è stato trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del primo cittadino (il video lo riportiamo qui sopra). «La Liberazione – ha affermato Nando Sanguinetti dell’Anpi – non si è conclusa il 25 aprile, perché in quel giorno è iniziato un lungo infinito processo di altre e più ampie liberazioni dalle diseguaglianze, dall’ingiustizia, dallo sfruttamento, dal colonialismo, dal razzismo, dalle discriminazioni sessuali, religiose e politiche, dalla disoccupazione, dalla povertà, dall’oppressione, dalla devastazione ambientale, dalla sanità riservata ai ricchi, dalla scuola di classe. È un lungo processo avviato allora è mai concluso».

L’anniversario è stato, ovviamente, celebrato anche in tutta la Lunigiana. A Tresana sono stati commemorati i caduti per la libertà con la deposizione di fiori e corone d’alloro in tutti i luoghi della memoria. «Particolarmente gradito – ha evidenziato il sindaco Matteo Mastrini – l’intervento di manutenzione dei cippi realizzato dall’Anpi Tresana del presidente Emanuele Fregosi. Le orazioni si sono svolte in località Tavella e in piazza San Quirico a Barbarasco. Qui Anpi e amministrazione comunale hanno ricordato tutti i caduti invitando i presenti e la cittadinanza tutta a festeggiare la Liberazione rispettando le regole. È questa oggi la battaglia a cui tutti siamo chiamati per sconfiggere la pandemia. Costruiremo un vero e proprio percorso della Memoria – ha aggiunto Mastrini – sia dal punto di vista della ricerca, grazie all’Anpi Tresana, sia dal punto di vista logistico migliorando e collegando tutti i luoghi della Memoria presenti sul territorio».