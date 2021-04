AVENZA – Il secondo 25 aprile senza fiera ad Avenza. Oggi, infatti, nella frazione carrarese non si festeggia soltanto la Liberazione d’Italia, ma anche il santo patrono, San Marco. Come da tradizione, in questo giorno, ogni anno si svolge la tradizionale fiera di origine medievale che si svolge nelle strade e nelle piazze del centro. L’emergenza coronavirus, però, come ben sappiamo, ha interrotto questa lunghissima tradizione per il secondo anno consecutivo.

In ogni caso gli avenzini, nonostante l’amarezza per questo San Marco decisamente sottotono, hanno voluto rispettare le tradizioni, almeno quelle che si possono mantenere all’interno delle mura di casa. Anzi… della cucina. È consuetudine, infatti, che nel giorno della celebre fiera che si svolge nel centro della frazione carrarese le avenzine e gli avenzini sfornino la famosa torta di riso, una bontà a base di uova, latte, zucchero e… riso (poco, un sottilissimo strato).

Ma vediamo la ricetta della torta di riso (che poi ognuno all’interno delle mura di casa modifica con i suoi piccoli segreti): un litro di latte, 10-12 uova, un pizzico di sale, aroma di vaniglia, mezzo chilo di zucchero, scorza di limone grattugiata, un poco di sambuca (o altro liquore come lo Strega o il Sassolino, alcuni mescolano alchermes e sambuca per avere il tipico colore giallo), una manciata di riso appena scottato. Procedimento: le uova si mescolano con lo zucchero (non si sbattono), e i restanti ingredienti (tranne il riso). Si imburra una teglia, si sistema sul fondo il riso e ci si versa il tutto e si inforna a 160 gradi per circa un’ora e 15 minuti.

Una curiosità: la tradizione vuole che una buona torta di riso si riconosce dalla compattezza della crema, che deve essere “liscia” e lucida e, se presenta dei “buchetti”, anche se non è grave, non è venuta bene.