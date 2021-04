«Monoblocco, il numero di infermieri alle cure intermedie rimane invariato»

CARRARA – “L’organico infermieristico rimane invariato, cioè con 2 unità a turno, e non è ancora stata presa alcuna decisione in merito all’assetto definitivo del personale Oss e infermieristico che opera all’interno del reparto”. Esordisce così il direttore del dipartimento infermieristico, Mirco Gregorini dell’Usl Toscana nord ovest in risposta al segretario della Uil Fpl Massa-Carrara Claudio Salvadori, che nei giorni scorsi era intervenuto per denunciare la situazione delle cure intermedie al ‘Monoblocco’ di Carrara e, in particolare, la necessità di inserire un’altra unità infermieristica nel turno di notte.

“Stiamo valutando – continua Gregorini – tutte le variabili di contesto comprese quelle logistiche e ed anche le eventuali ulteriori attivazioni di posti letto di cure intermedie no Covid, in modo da definire lo standard ottimale sia in termini di unità presenti, sia del miglior mix di professionalità, in relazione ai problemi ed ai bisogni sanitari degli utenti che devono essere assistiti da una determinata équipe”.