“Merenda amica”, entusiasmo negli asili di Carrara per il progetto del Comune

CARRARA – Al via lunedì 26 aprile i laboratori all’aperto di “Merenda Amica”. I piccoli alunni di Carrara, dopo avere apprezzato il gusto degli spuntini 100% bio offerti nell’ambito del progetto, potranno toccare con mano le materie prime alla base di prodotti come grani e farine (sentire la purezza delle farine, la granulosità, etc.). Il laboratorio, parte integrante del progetto, favorisce il lavoro in piccoli gruppi e l’apprendimento collaborativo, acquisendo le informazioni per creare sane abitudini alimentari.

«Al motto di “prima si gusta poi si sperimenta” i bambini inizieranno un nuovo percorso, questa volta laboratoriale, che permetterà loro di maneggiare e conoscere anche attraverso il tatto le materie alla base della loro merenda – ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale, titolare della delega all’Istruzione -. Si tratta di un’esperienza fondamentale, soprattutto per i più piccini, che sono certo permetterà loro di sviluppare una maggiore attenzione e sensibilità all’importante tema dell’educazione alimentare e della cura di sé».

Nel corso della settimana appena conclusa, a partire da lunedì 19 aprile, ‘Merenda Amica’ ha debuttato anche nelle scuole dell’infanzia Garibaldi, Perticata, Fossone, Roccatagliata, Giampaoli e Andersen che si sono aggiunte all’elenco degli istituti aderenti. Anche qui i piccoli alunni hanno potuto gustare a metà mattina spuntini rigorosamente bio con frutta, pane e marmellata, pane e olio, yogurt accolti con grande entusiasmo e in qualche caso con tanto di applauso.

Merenda Amica, lo ricordiamo è uno dei tre progetti voluti dall’amministrazione comunale e finanziati con risorse del Ministero delle Politiche Agricole, erogate attraverso la Regione. Si tratta di un’occasione riservata alle mense scolastiche che garantiscono menù biologici al 100%, come quelle delle scuole che fanno capo al Comune di Carrara.