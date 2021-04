Carrara, 250 studenti e 17 insegnanti in visita «virtuale» al Museo del Marmo

CARRARA – 253 studenti di Carrara in visita “virtuale” al Museo del Marmo di Carrara. Grande successo per il progetto “Il museo va a scuola”, realizzato dal Comune di Carrara e da Nausicaa spa, e partito alla fine del mese di febbraio. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di offrire agli istituti scolastici un percorso didattico completo, fruibile in modalità on line, con l’intenzione di assicurare la continuità delle attività educative museali anche durante l’emergenza sanitaria.

Il primo percorso multimediale realizzato ha riguardato il Museo del Marmo e ha offerto un percorso didattico adattabile alle necessità di ciascun target di riferimento. Le lezioni sono iniziate a fine febbraio, con una media di una o due visite a settimana, fino alla fine di marzo, poi a causa delle vacanze di Pasqua e delle due settimane di zona rossa le lezioni si sono fermate. Da questa settimana sono ricominciate le prenotazioni sul sito www.nausicaacarrara.it.

A oggi il progetto è stato promosso nelle scuole dei comuni di Carrara e Massa, ma prossimamente verranno coinvolte tutte le scuole della provincia. In soli due mesi, 253 studenti e 17 insegnanti hanno visitato virtualmente il Museo del marmo seguendo le lezioni on line su Domenico Zaccagna, Carrara e le Alpi Apuane, Luni colonia romana, Il marmo, il travertino e il granito, Il trasporto Del marmo, La sala design e Felice Vatteroni.

Il personale museale, in collaborazione con altre professionalità di Nausicaa, hanno realizzato un portale web dedicato e video sui vari argomenti delle lezioni (otto per ogni sito del polo Museale che comprende anche il Carmi e il mudaC), con la caratteristica di fornire informazioni di base per stimolare in seguito il dibattito durante la visita on line con l’ausilio del virtual tour. Si tratta di veri e propri documentari per i più grandi, vale a dire gli studenti dagli 11 ai 19 anni e di filmati di animazione per i più piccoli, vale a dire gli alunni della primaria dai 6 ai 10 anni. E’ prevista anche l’elaborazione, produzione e realizzazione di laboratori didattici fruibili attraverso il portale.

Esprime la propria soddisfazione l’Assessore alla Cultura Federica Forti: “Il successo del nuovo progetto di attività didattiche dedicate a bambini e ragazzi va ad aggiungersi all’ottimo riscontro ottenuto dagli incontri in streaming con la partecipazione di importanti studiosi del panorama artistico nazionale, promossi dal Comune con i Direttori dei musei Carmi Marco Ciampolini e mudaC Laura Barreca. E’ il segno che la strada percorsa per ovviare alla chiusura dei musei nel periodo dell’emergenza Covid-19 è quella giusta: le attività in streaming hanno consentito di mantenere comunque vivo il dialogo con i fruitori delle attività culturali. Finalmente speriamo che a breve i musei di Carrara possano riaprire le porte per accogliere i visitatori”.

L’assessore Forti ricorda che il Carmi il prossimo mese di giugno ospiterà una grande mostra sulla pittura al tempo di Giovanni Antonio Cybei, a cura del direttore del museo Marco Ciampolini, alla quale si affiancherà un’altra esposizione dedicata alla figura di Cybei scultore.