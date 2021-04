Viabilità, da lunedì via ai lavori al sottopasso in località Baudoni

CARRARA – Al via ai lavori di ripristino della pavimentazione stradale del sottopasso ferroviario in località Baudoni, lavori che saranno affidati alla Ditta Ediltecnica srl, per conto del Settore Opere Pubbliche del Comune di Carrara.

Al fine di adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale,l’Ordinanza dirigenziale del Settore Polizia Municipale/ Sicurezza Urbana/Traffico/TPL n. 303 del 22 aprile 2021 istituisce, dalle ore 08.30 di lunedì 26 aprile alle ore 18.00 del prossimo 8 maggio, il divieto di transito per tutti i veicoli in via Provinciale Avenza Sarzana, lungo il sottopasso ferroviario in Località Baudoni, nelle corsie direzione mare.