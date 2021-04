Viabilità: aperto il cantiere lungo la Sp 18 di Bigliolo

AULLA – Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria lungo la Sp 18 di Bigliolo, nel comune di Aulla, all’altezza del chilometro 4. L’intervento, finanziato dalla Provincia di Massa-Carrara per un importo di 42.700 euro ha come scopo quello di ripristinare le difese spondali e riqualificare il ponte sul Fosso del Castello.

Le opere, eseguite dall’impresa Scamoter di Arcola , che si è aggiudicata la procedura di gara, prevedono in particolare le movimentazioni di materiali in alveo, il ripristino spondale con la ricostruzione del versante, e infine opere murarie per il ripristino delle parti danneggiate e delle protezioni del piano stradale.