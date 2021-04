TOSCANA – Adesso è ufficiale: la Toscana da lunedì 26 aprile passerà in zona gialla. Lo ha comunicato poco fa sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. «L’Rt oggi – aveva dichiarato il governatore ieri sera – risulta essere di 0,82-0,86, rispetto alla soglia 1 della zona arancione» e «siamo abbondantemente sotto i 200 casi su 100mila abitanti. È un fatto progressivo da 15 giorni a questa parte, da quando eravamo ancora in zona rossa» per cui «i due principali indicatori ci vedono in Toscana in netto calo». Quindi, come da previsioni, da lunedì cambieranno le misure di contenimento del virus con più aperture in particolare per scuole, bar e ristoranti. QUI i dettagli del decreto Riaperture.