Toscana verso la zona gialla da lunedì. Giani: «Rt tra 0,82 e 0,86»

TOSCANA – La Toscana va verso la zona gialla, che significa riaperture delle scuole e delle attività economiche (come abbiamo riportato qui). Lo ha confermato nelle ultime ore il presidente della Regione, Eugenio Giani: «L’Rt oggi – riporta l’Ansa – risulta essere di 0,82-0,86, rispetto alla soglia 1 della zona arancione» e «siamo abbondantemente sotto i 200 casi su 100mila abitanti. È un fatto progressivo da 15 giorni a questa parte, da quando eravamo ancora in zona rossa» per cui «i due principali indicatori ci vedono in Toscana in netto calo», e dunque «la zona gialla probabilmente da lunedì ci sarà». La decisione ufficiale arriverà nel tardo pomeriggio.