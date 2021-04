«La Rsa Regina Elena è covid free. A Carrara vaccinato il 23% della popolazione»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento settimanale del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, sull’emergenza coronavirus.

Buonasera e ben trovati al nostro consueto spazio di informazione sull’andamento della pandemia nella nostra città. Secondo i dati dell’azienda sanitaria, a Carrara abbiamo un totale di 287 casi attivi oggi. 266 persone risultano positive a domicilio, 8 sono ricoverate in ospedale e 13 sono ospiti di strutture. Registriamo ancora una lieve flessione rispetto alla settimana scorsa a conferma di un trend che ci indica un contenuto ma progressivo rallentamento dei contagi.

Vi aggiorno anche sull’andamento della campagna di vaccinazione con i dati forniti sempre dall’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest negli ultimi sette giorni in provincia sono state effettuate 5.962 somministrazioni. A Carrara il 7,7% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino, il 23,1% solo una. Vediamo i dati per fasce d’età. Ha ricevuto la prima dose, l’81,4% degli over 80 e il 48,7% delle persone tra i 70 e i 79 anni. Hanno completato l’iter di vaccinazione, il 32,9% degli over 80 e solo il 3% delle persone tra i 70 e i 79 anni di età. La buona notizia è invece che la copertura vaccinale nelle rsa apuane è del 100% Rsa e che attualmente l’azienda speciale Regina Elena risulta essere covid free.

Inoltre dopo l’arrivo delle nuove scorte, oggi la Regione Toscana ha riaperto le prenotazioni: dalle 16 di questo pomeriggio, le persone nate tra il 1941 e il 1951, che non si sono ancora vaccinate, possono registrarsi per il vaccino monodose Johnson & Johnson sul portale regionale. Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. La flessione dei contagi e la ripresa della campagna di vaccinazione hanno spinto il governo centrale ad allentare le misure di contenimento della pandemia. I numeri della nostra regione sono tali che da lunedì, la Toscana potrebbe diventare zona gialla (il governatore Giani ha confermato che la Toscana sarà zona gialla, QUI la notizia, ndr). Stante la nuova normativa dunque diverse attività potranno riprendere.

Come Comune stiamo predisponendo tutti gli atti che ci competono nel tentativo di agevolare le categorie che più hanno sofferto i contraccolpi del lockdown. In particolare, ieri, abbiamo prorogato le agevolazioni all’utilizzo del suolo pubblico varate lo scorso giugno e approvato due mercati straordinari. Uno si terrà domenica 25 aprile a Marina di Carrara e l’altro sabato 1° maggio alla Prada, ad Avenza Ovest.

Stiamo inoltre lavorando per aumentare gli spazi esterni a disposizione dei ristoranti concedendo la possibilità di utilizzare gli stalli delle auto, autorizzando dove necessaria l’installazione di pedane, e disponendo la chiusura anche all’ora di pranzo di alcune strade. In vista del fine settimana vi rinnovo l’invito a rispettare le norme anti contagio indossando sempre la mascherina, mantenendo le distanze e lavando spesso le mani. Non possiamo permettere adesso, con la campagna di vaccinazione in corso, una nuova impennata dei casi. Per questo, celebreremo il 76° anniversario della Liberazione in assenza di pubblico: insieme all’Anpi, domenica alle 10, sarò in Piazza Due Giugno per l’alzabandiera. Chi vorrà potrà seguire la cerimonia in diretta Facebook collegandosi a questa pagina. Anche se le cose stanno andando un po’ meglio, dobbiamo continuare a essere prudenti perché la battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.