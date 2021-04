Gaia: Giornata Mondiale della Terra nelle scuole, videolezione alla primaria Frezza

CARRARA – La giornata mondiale della terra è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, celebrata dalle Nazioni Unite ogni anno il 22 aprile. Gaia ha voluto ricordare questa ricorrenza durante la videolezione di oggi, svolta nella scuola primaria Mario Frezza di Carrara e organizzata nell’ambito del progetto formativo “Alla scoperta dell’acqua” del gestore, a cui quest’anno hanno aderito circa 2.000 studenti.

«I nostri incontri con le classi hanno l’obiettivo di far crescere nei ragazzi, gli adulti di domani, la consapevolezza dell’importanza del rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica, anche se devo dire sono preparati e sensibili a questi temi. La giornata mondiale della terra ci ricorda quanto conta il comportamento di ciascuno di noi per la salvaguardia del nostro pianeta, anche i piccoli gesti possono davvero fare la differenza. Speriamo che il lavoro delle loro maestre e il contributo di Gaia stimoli delle riflessioni che i bimbi poi possano condividere con amici e parenti, spargendo la voce». ha dichiarato Michela Consigli, vice presidente di Gaia Spa.

«Quando sarà possibile ci piacerebbe ospitare le scuole anche presso i nostri impianti, per far toccare loro con mano come avviene il ciclo dell’acqua. Intanto abbiamo consegnato loro durante le scorse settimane i nostri gadget: una borraccia plasticfree e un libro con giochi, esperimenti e racconti sull’acqua». ha aggiunto Simone Tartarini, membro del consiglio di amministrazione del gestore idrico.

La lezione, della durata di un’ora è stata tenuta dal responsabile degli impianti acquedotto della Versilia Alfredo Brunini, che ha affrontato temi come il ciclo dell’acqua, il riciclo e le buone pratiche di risparmio idrico, rispondendo a tutte le curiosità dei bimbi.

