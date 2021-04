Carrara ricorda il 76° anniversario della Liberazione: cerimonia in piazza 2 Giugno

CARRARA – Il 76° anniversario della Liberazione sarà ricordato domenica 25 aprile con un momento celebrativo promosso dal Comune di Carrara, anche quest’anno purtroppo condizionato dal perdurare dall’emergenza sanitaria.

Il sindaco Francesco De Pasquale insieme a una rappresentanza di Anpi Carrara (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) commemoreranno il 76° anniversario della Liberazione con una breve cerimonia di alzabandiera, che si terrà in Piazza 2 Giugno a Carrara, alle ore 10.00. Nel rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza covid-19, la cerimonia si svolgerà in assenza di pubblico: il sindaco ha preferito non prevedere la tradizionale deposizione delle corone, consuetudine che sarà ripresa non appena la situazione tornerà alla normalità. Per permettere, comunque, alla cittadinanza di partecipare almeno virtualmente all’iniziativa l’appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Francesco De Pasquale sindaco di Carrara.