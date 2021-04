Massa, venerdì 7 maggio la prima seduta del Forum giovani

MASSA – Il Comune di Massa ha sostenuto l’approvazione in Consiglio dell’atto n°139 del 07/08/2020 per l’istituzione ed il Regolamento di funzionamento del Forum Massese dei Giovani. Si tratta di un organismo di partecipazione alla vita democratica del Comune, apartitico e libero da qualsivoglia vincolo politico. All’interno del Forum, i giovani dai 14 ai 25 anni avranno la possibilità di: entrare in contatto diretto con l’amministrazione comunale; essere partecipi e confrontarsi sulle decisioni che li riguardano; presentare proposte e richieste all’Amministrazione;

La prima seduta del Forum è fissata per il giorno venerdì 7 maggio alle 16.00 sulla piattaforma Zoom. Nell’occasione verrà eletto il Presidente del Forum. Per illustrare il Regolamento del Forum e coinvolgere il maggior numero di ragazzi all’interno dell’assemblea, l’Amministrazione ha fissato una videoconferenza preliminare, sempre su piattaforma Zoom, per il giorno martedì 27 aprile alle 16.00.

Possono aderire, oltre agli studenti, i membri di tutte le associazioni riconosciute che abbiano la maggioranza dei componenti del proprio direttivo di età non superiore a 25 anni.

Per partecipare alla videoconferenza di presentazione e alla prima riunione del forum è sufficiente inviare una richiesta via email all’indirizzo del vicesindaco e assessore alle politiche giovanili Andrea Cella: andrea.cella@comune.massa.ms.it.