Ctt Nord cerca conducenti anche per Massa-Carrara: ecco come fare domanda

MASSA-CARRARA – Ctti Nord cerca conducenti di linea (guida di autobus) nelle unità produttive di Lucca, Pisa, Massa-Carrara, Livorno e Isola d’Elba. La società informa infatti che è stata indetta una selezione esterna per titoli ed esami per la formazione di ulteriori graduatorie da utilizzare in subordine alle graduatorie attualmente vigenti, per eventuale assunzione di Operatori di Esercizio par.140 (CCNL Autoferrotranvieri).

Questo il link per l’inoltro della domanda: https://www.cttnord.it/selezione-n-37–operatori-di-esercizio/P/1799.