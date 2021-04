Cisl Fp piange la scomparsa di Andrea Menchelli Paolini: «Ci lascia il suo patrimonio di ottimismo»

FIVIZZANO – La Cisl Fp piange la prematura scomparsa di Andrea Menchelli Paolini con un comunicato stilato in suo ricordo: «Abbiamo appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Andrea amico storico della Cisl Funzione Pubblica nella quale ha sempre militato nella sua lunga carriera come Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fivizzano. Nella Cisl Fp aveva ricoperto molti ruoli come delegato aziendale, come Rsu e come membro degli organismi direttivi del sindacato al quale si è sempre dedicato con le consueta generosità e dedicazione che hanno caratterizzato la sua carriera lavorativa e la sua vita. Solare e sempre sorridente affrontava ogni impegno lavorativo o sindacale con lo stesso entusiasmo della “prima volta” dedicando in ogni circostanza tutto se stesso. Vulcanico e ruspante sapeva sempre trovare una soluzione semplici e temi o problemi difficili.Pensionato da poco tempo, aveva chiesto di rimanere nel gruppo di amici della Cisl Fp nella quale si affrontano tempi politico-sindacali dove non faceva mancare il suo pensiero sempre lucido e lungimirante».

«La sua scomparsa lascia un vuoto nella nostra organizzazione sindacale ma ci lascia il suo patrimonio di ottimismo, la sua contagiosa positività e la sua generosità. Alla famiglia vadano le più sentite condoglianze. Ci mancherai Menk».