MARINA DI MASSA – Nell’ambito delle attività di promozione dello sport della vela, il Circolo della Vela di Marina di Massa che quest’anno celebra 62 anni di attività, ha siglato un accordo con la Scuola Media Giorgini. A partire dal 27 aprile, infatti, il Circolo della Vela regalerà agli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Montignoso, un pacchetto di lezioni teoriche che si svolgeranno tre giorni alla settimana per quattro settimane e che si concluderanno con una prova pratica in mare.

Grazie alla collaborazione con la dirigente Tosca Barghini e gli insegnanti di motoria della scuola, i giovani alunni della Giorgini potranno usufruire gratuitamente degli insegnamenti degli istruttori del Circolo della Vela di Marina di Massa e vivere un’esperienza sportiva ispirata ai valori puliti del mare e della marineria.

Un’imbarcazione monoposto, classe olimpica Optimist, sarà sistemata nella palestra della scuola per permettere lo svolgimento dei corsi a partire dalla conoscenza della terminologia velica, dell’armo della barca e delle attrezzature. I corsi si svilupperanno anche con lezioni teoriche sulla conduzione della barca, la conoscenza dei venti e delle andature.

Al termine del corso gratuito che, dicevamo, vedrà impegnati gli alunni della Scuola Giorgini tre giorni alla settimana per quattro settimane, è prevista anche una lezione pratica in mare. Il Circolo della Vela di Marina di Massa, infatti, metterà a disposizione degli aspiranti velisti le barche, le attrezzature, gli istruttori e l’assistenza per un’uscita in mare dalla sede dell’Ugo Pisa del Circolo della Vela.

Ricordiamo che, il Circolo della Vela di Marina di Massa, da oltre 60 anni sul mare, pur con le grandi difficoltà derivate dall’ostruzione della foce del fiume Frigido dove il Circolo ha la sua sede principale, è un antico sodalizio sportivo che attivamente promuove l’attività velica sotto l’egida del Coni e della Federazione Italiana Vela.

Anche quest’anno, quindi, a partire dal 15 giugno, il Circolo della Vela di Marina di Massa propone pacchetti d’iniziazione e perfezionamento per giovani velisti mettendo a disposizione una ricca flotta di barche monoposto e biposto come Optimist, Laser e 420; oltre a tutte le attrezzature e gli armamenti, le strutture d’accoglienza e gli istruttori qualificati.

I corsi si svolgeranno su due livelli: un primo livello per principianti, ed un secondo livello per giovani velisti più esperti. Basterà un costume, aver compiuto 6 anni ed essere in possesso del certificato medico sportivo; al resto penserà il Circolo della Vela. Chi fosse interessato potrà rivolgersi alla Segreteria del Circolo della Vela di Marina di Massa contattando il numero di telefono 0585-240900 oppure scrivendo a cvmm.massa@virgilio.it.