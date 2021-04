MARINA DI MASSA – Una domenica all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità quella andata in scena sul litorale massese. Un gruppo di volontari ha dato vita a due eventi di pulizia delle spiagge: il primo sul tratto antistante la Colonia Torino, l’altro sull’arenile che inizia dal pontile di Marina di Massa. Ha voluto portare i ringraziamenti dell’amministrazione comunale l’assessore all’Ambiente, Paolo Balloni.

«Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato, con grande risultato, ai due eventi di pulizia delle spiagge previsti per oggi (ieri, ndr). In mattinata – ha affermato Balloni sui social – nella spiaggia antistante la Colonia Torino, con l’organizzazione di Federico Maggiani (Apua Surf Crew Asd) e Francesca Galeazzi (Vertigo Apuan Sailing). Nel pomeriggio a partire dal pontile e per un lungo tratto di spiaggia con l’organizzazione di Chicca D’Alessandro e Stefy Mosti l’evento nazionale Plastic Free».

Foto 5 di 6











«Partecipazione d’onore – ha voluto sottolineare l’assessore – per il signor Evaristo Lazzoni che da anni scolpisce e cura l’ormai famosissima “Scogliera dell’amore”, con il quale ho preso l’impegno in collaborazione con Asmiu

alla fornitura di materiale utile alla pulizia che spontaneamente esegue da anni, con l’auspicio che possa diventare un esempio per chi frequenta la zona».