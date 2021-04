MASSA – Prende forma la nuova rotatoria tra via Chiesa e l’Aurelia a Massa. «Dopo decenni in cui alla città è stata prospettata una rotatoria tra via Chiesa e via Aurelia, questa amministrazione la sta realizzando per davvero. Questo è un esempio della politica del fare del centrodestra e non solamente del promettere. Prosegue quindi senza sosta il piano di riqualificazione della nostra città, voluta per risolvere molte criticità mai risolte dalle giunte che ci hanno preceduto» ha commentato il sindaco Francesco Persiani.