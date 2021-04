Gaia Spa ricorda Fabio Baldacci, scomparso prematuramente a 58 anni

MASSA – Il Gestore idrico Gaia S.p.A. piange la prematura scomparsa di Fabio Baldacci (58 anni) coordinatore di tutto il servizio acquedotto della società.

«Fabio era l’anima del settore Acquedotto di Gaia: riusciva, con la propria disponibilità e pacatezza a farsi apprezzare per le proprie doti professionali, ma soprattutto a farsi benvolere da tutti. – scrive la società in una nota – Geologo per studi, effettuati a pieni voti all’Università di Pisa negli anni 80, aveva una marcia in più: una grande esperienza sul campo e la dettagliata conoscenza del proprio territorio (Massa e litorale apuano), che amava, e non esitava a condividere questo suo sapere con i propri colleghi, diventando in breve tempo un punto di riferimento per tutti. Ex dipendente Camuzzi e poi Enel rete gas, Fabio è entrato a far parte di Gaia nel 2012 e fino ai suoi ultimi giorni della sua lunga lotta contro la malattia, seppure impossibilitato ad essere fisicamente presente, non si è mai sottratto a donare un consiglio, a dare una mano: ha continuato a far sentire la sua presenza, restando un amico cui contare in ogni circostanza. Per tutto questo l’azienda non ringrazierà mai abbastanza lui e la sua famiglia, a cui ci stringiamo in questo momento doloroso».