Carrara, eletta la nuova presidente Confesercenti: è Alida Vatteroni

CARRARA – Alida Vatteroni, titolare di Foto Studio Ciak, è la nuova presidente Carrara di Confesercenti Toscana Nord. Prende il posto di Nando Guadagni che aveva concluso i due mandati previsti dallo statuto dell’associazione. L’elezione è avvenuta in occasione di una assemblea molto partecipata, per la prima volta in remoto, alla quale ha preso parte anche il presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti. Alida Vatteroni avrà come vicepresidente Massimo Tatarelli della Libreria Il Pianeta Fantasia. Completano la presidenza Paolo Bologna (Bagno Delfino), Alessandro Dell’Amico (Bar Tabacchi Da Ale), Debora Giampietri (Bar Agave), Nando Guadagni (Gidò Calzature), Antonio Lenzi (Bagno Nuova Italia), Gianmaria Menconi (Bar Bristol), Ivan Mirenda (Il Signore dei Fumetti), Morena Moretti (Abbigliamento La Ponderosa), Claudia Rinaldi (Claudia Pelletteria) e Giuliano Torre (Pasticceria Torre). Carrara che ha aperto il percorso assembleare della Confesercenti Toscana Nord che porterà al rinnovo di tutte le presidente, sia delle singole che aree che dei sindacati di categoria, per il quadrienno 2021-2025. Ventotto gli appuntamenti previsti nelle province di Massa Carrara, Lucca e Pisa sulle quali opera Confesercenti Toscana Nord e che culmineranno il 6 giugno con il rinnovo della massima carica anche dell’associazione.

“Si tratta di un appuntamento molto importante – spiegano il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti e il direttore Miria Paolicchi – visto che vedrà coinvolti i nostri quasi 3.000 soci che eleggeranno oltre 500 tra presidenti e membri delle varie presidenze. Un appuntamento che arriva in un momento drammatico per le nostre categorie, con la morsa della pandemia che purtroppo non allenta la propria presa. Nonostante questo abbiamo ricevuto una adesione davvero massiccia ed entusiasta a questo percorso assembleare, con molti nuovi presidenti (tanti giovani e tante donne, segno di un chiaro ricambio generazionale) e molti che si sono subito messi a disposizione per entrare nei vari direttivi. Rispetto a quattro anni fa – concludono Lucarotti e Paolicchi – c’è la novità della possibilità di svolgere le assemblee e le relative votazioni in remoto, a causa delle restrizioni covid. Anche in questo caso abbiamo messo in campo una importante macchina organizzativa per garantire la partecipazione e le votazioni anche con questo metodo innovativo frutto della pandemia”.