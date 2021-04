“Arte per il futuro”, Fridays for Future lancia il concorso letterario

MASSA-CARRARA – Fridays for future lancia il concorso letterario e fotografico “Arte per il futuro”. Un premio a livello nazionale rivolto a tutte e a tutti con la convinzione che la consapevolezza debba emergere dal basso. “Ogni periodo storico – dichiarano dall’associazione – ha le sue battaglie e la cultura è sempre stata mezzo di espressione e mobilitazione. La sfida del nuovo millennio è contrastare i cambiamenti climatici e siamo convinti che uno dei modi migliori per affrontarla sia diffondere una cultura ambientale fondata sul rispetto. Da decenni gli scienziati ci mettono di fronte al problema con statistiche e inoppugnabili evidenze scientifiche, ma forse oltre che parlare alla testa delle persone bisogna rivolgersi anche al cuore. Sfide epocali richiedono soluzioni originali e l’arte deve dare il suo contributo come mezzo di riflessione e di divulgazione perché ha la capacità di coinvolgere, entusiasmare e stimolare intuizioni creative”.

Le sezioni del premio sono 3: poesia, racconto, fotografia. La scadenza per l’invio degli elaborati è il 30 Giugno e la premiazione avverrà il 12 settembre con modalità compatibili con le disposizioni anti contagio. Il concorso ovviamente non ha fini di lucro: il denaro raccolto sarà destinato all’organizzazione dello stesso, alla pubblicazione dell’antologia e all’autofinanziamento del movimento.

E’ possibile trovare il bando sulla pagina Facebook di Fridays for Future Massa e sul sito di Fridays For Future Italia.