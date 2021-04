Pacchetto scuola, la Fenapi offre supporto per inoltrare le domande

CARRARA – Il Comune di Carrara ha pubblicato il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2021/2022. A dare la notizia è la Fenapi di Massa-Carrara.

Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti residenti nel Comune di Carrara, iscritti per il prossimo anno scolastico 2021/2022 a una scuola secondaria di primo (media) o secondo (superiore) grado, oppure a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di II grado, o ancora a un’agenzia formativa accreditata e appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità non superiore all’importo di euro 15.748,78.

La domanda per chiedere l’incentivo economico deve essere presentata entro e non oltre le ore 18,00 del prossimo 04 giugno (pena esclusione) utilizzando l’apposita domanda di ammissione al bando per la concessione del contributo “Pacchetto scuola”, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e comunicando l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità.

La Fenapi comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione Isee. Gli interessati possono chiamare allo 0585 74931 o recarsi a Carrara in Via 7 Luglio,4 (davanti agli Uffici Tributi del Comune di Carrara e laterale della Chiesa del Carmine).