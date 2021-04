Pacchetto scuola 2021/2022: il Comune di Carrara pubblica il bando

CARRARA – Il dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara ha approvato il bando comunale per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2021/2022.

Il provvedimento è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) degli studenti residenti nel Comune di Carrara, iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado (scuole medie e superori), oppure a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado, o un’agenzia formativa accreditata e appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità non superiore all’importo di euro 15.748,78.

La domanda per chiedere l’incentivo economico deve essere presentata on line entro e non oltre le ore 18,00 del prossimo 4 giugno (pena esclusione). Dopo aver effettuato la registrazione (una sola volta anche se si hanno più figli), verrà inviato tramite email il nome utente (sempre il codice fiscale) e la password, quindi, sarà possibile inoltrare la domanda dal link https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php cliccando su “nuova domanda per i servizi scolastici, pacchetto scuola 2021-2022”. Si ricorda che, a seguito alle disposizioni contenute al decreto legge n.120/2020, l’accesso al portale online per i nuovi richiedenti potrà essere effettuato esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per gli utenti già registrati, sarà possibile utilizzare le credenziali già in possesso, entrando nel portale in via ordinaria. In alternativa, è possibile inviare la domanda tramite posta PEC, all’indirizzo di posta elettronica comune.carrara@postecert.it.

Per ulteriori informazioni è stato attivato un supporto dedicato telefonico ai numeri 0585/641.455–454-253-467, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30. Oppure è possibile scrivere una mail a claudia.bedini@comune.carrara.ms.it, alessandra.furia@comune.carrara.ms.it. L’avviso comunale per l’assegnazione del contributo e la domanda sono scaricabili dal sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it