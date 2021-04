CARRARA – Il cattivo stato del manto stradale di viale Colombo a Marina di Carrara ha spinto un nostro lettore a inviarci una lettera, indirizzata anche all’amministrazione comunale, di denuncia.

“Vi invito a fare una passeggiata a Marina di Carrara sul viale Colombo e via Carlo Fabbricotti. Lo stato del manto stradale è estremamente deteriorato e quindi ormai troppo pericoloso, su tutta la tratta da viale XX settembre fino al ponte per Marinella di Sarzana; transitano decine e decine di camion, anche eccezionali ed illegali per il peso trasportato in quel tratto ed anche a velocità folli (ma come è compatibile un traffico pesante così importante in quella zona votata al residenziale o ricezione turistica? Bloccarli solo a luglio ed agosto non ha alcun senso se si vuole attrarre turismo od anche solo per rispetto agli abitanti locali sia per la loro salute che per la valorizzazione dei loro beni immobiliari).

Intervenite velocemente, per il manto stradale prima che avvenga il ‘danno’ perché fra poche settimane inizieranno a circolare sempre più biciclette e motorini e, per i camion, prima che anche Marina di Carrara ovest diventi una zona industriale di passaggio. Il Comune dice che la competenza è della Provincia.” Paolo Gini