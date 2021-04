In Lunigiana vaccinati tre ultra ottantenni su quattro. La Sds: «Vicina la copertura totale»

“Invitiamo gli anziani ultraottantenni lunigianesi che non lo hanno ancora fatto a vaccinarsi contro il covid-19. Siamo molto vicini alla copertura totale di questa fascia d’età e contiamo di potere vaccinare tutti gli anziani ultra80enni entro domenica 25 aprile, partendo nuovamente da domenica 18 aprile con alcuni giorni di campagna vaccinale serrata grazie all’arrivo di nuove dosi di vaccino Pfizer-Biontech. Ancora un piccolo sforzo quindi, in modo che i più anziani fra noi possano lasciarsi definitivamente alle spalle l’incubo di essere ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus, tra l’altro consentendo a persone affette da altre patologie importanti di trovare posto in reparto ed essere curate al meglio”.

Lo sottolineano, all’unisono, il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Amedeo Baldi, e la dirigente infermieristica aziendale Anna Fornari. Per quanto concerne i numeri degli anziani ultra80enni in Lunigiana, questi ammontano a circa 6mila persone. Di queste il 74,1% si sono già vaccinate con il siero Pfizer-Biontech, quindi tre quarti dei circa 6mila anziani ultra80enni presenti in Lunigiana, a fronte di una media del 73% sull’intero territorio dell’ASL Toscana Nord Ovest.

Ecco le percentuali di vaccinazione degli anziani ultraottantenni in ogni Comune della Lunigiana: Aulla (77,1%); Bagnone (87%); Casola (60%); Comano (67,6%); Filattiera (84%); Fivizzano (57,8%); Fosdinovo (80,5%); Licciana Nardi (77,1%); Mulazzo (67,2%); Podenzana (72,2%); Pontremoli (86,2%); Tresana (81,4%); Villafranca (76,5%); Zeri (51,8%). Infine, da sottolineare che dall’inizio della campagna vaccinale, in Lunigiana, sono state somministrate 9mila e 66 prime dosi e 3mila e 290 seconde dosi di vaccino.

Chi avesse difficoltà a prenotarsi sul portale web della Regione Toscana (http://prenotavaccino.sanita.toscana.it), da oggi può telefonare al numero di telefono 800117744 dalle ore 9 alle ore 17. Sia la prenotazione sul portale che attraverso il numero di telefono è riservata alle persone che hanno più di 80 anni di età e che non siano state ancora contattate dal medico di famiglia. Da rimarcare che per chi è impossibilitato a muoversi, magari perché immobilizzato a letto, la vaccinazione sarà effettuata al domicilio.