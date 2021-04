Carabinieri, il tenente Giovanni Pastore nuovo comandante del Norm di Massa

MASSA-CARRARA – Trentanovenne originario della provincia di Bari, il tenente Giovanni Pastore ha assunto pochi giorni fa il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, ruolo assai delicato in quanto responsabile della polizia giudiziaria per le aree di Massa, Montignoso, Fivizzano e Casola Lunigiana.

Il giovane ufficiale, sposato, ha conseguito la laurea a pieni voti in Giurisprudenza e un Master in Criminologia e studi giuridici forensi, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2000 iniziando la sua carriera in provincia di Nuoro, prima come Carabiniere e poi come Comandante di Stazione di Orune (NU), passando anche dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro (NU). Forte di queste intense esperienze professionali, ha partecipato e superato il concorso Ufficiali per l’ammissione al 58° Corso Applicativo nel 2017 svolto presso la Scuola Ufficiali di Roma (RM), al termine del quale è stato assegnato, quale Comandante, alla Tenenza di Gaeta (LT), dove è rimasto fino alla fine del trascorso mese di marzo.

L’arrivo del nuovo ufficiale, che già vanta alle proprie spalle numerose quanto complesse esperienze di comando, si inserisce nel più ampio progetto di rinforzo messo in atto dall’Arma dei Carabinieri nel territorio apuano, essendo la figura di raccordo delle diverse attività di polizia giudiziaria promosse dall’istituzione nell’area massese.