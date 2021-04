Massa, contributi a fondo perduto per lo smaltimento dell’amianto: ecco il bando

MASSA – E’ in via di pubblicazione il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di privati per interventi di bonifica dell’amianto. Lo comunica il Comune di Massa tramite l’assessorato all’Ambiente di Paolo Balloni. “II contributo è erogabile – specificano da Palazzo Civico – per bonifiche dall’amianto eseguite nel corso dell’anno su manufatti ed edifici adibiti ad uso residenziale, produttivo, commerciale, ed agricolo ubicati nel territorio comunale. Le domande – compilate su modello predisposto – devono pervenire entro l’anno.

Diversamente dagli altri anni le istanze saranno valutate mensilmente da apposita Commissione che stilerà una graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. A parità di data di presentazione sarà valutata prioritaria: la destinazione d’uso dell’immobile con priorità per quelli ad uso residenziale; la localizzazione dell’immobile con priorità per quelli confinanti con luoghi sensibili quali asili, scuole, parchi gioco, strutture d’accoglienza socio assistenziali; la condizione di degrado, danneggiamento e vetustà dei materiali, attestata dall’Asl o da un tecnico qualificato.

Per favorire la campagna di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute pubblica dai pericoli derivanti dall’amianto, l’amministrazione comunale ha inoltre previsto un incremento di circa il 25% degli importi dell’anno passato, stabilendo inoltre la verifica mensile delle istanze pervenute in modo tale da ristorare sollecitamente gli aventi diritto. Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio per l’esercizio 2021 pari ad € 15.000,00. “Non escludiamo – precisa tuttavia l’assessore Balloni – di reintegrare il capitolo entro l’anno. Le novità introdotte nell’erogazione del contributo ci permettono infatti di monitorare le reali esigenze della cittadinanza, di liquidare l’incentivo via via che riceviamo le richieste ed eventualmente di intervenire per incrementare il fondo anno a disposizione” .

Gli interventi ammessi a finanziamento saranno pubblicati all’Albo e sul sito del Comune e l’esito della richiesta comunicata direttamente ai richiedenti.

Dall’amministrazione comunale ricordano inoltre che per lo smaltimento di superfici superiori a 30 mq è obbligatorio il ricorso a ditta autorizzata e che l’importo del contributo erogabile varia in proporzione alle quantità d’amianto smaltite. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione entro 45 giorni dalla data di approvazione della graduatoria mensile. Per i controlli su domande e documentazione i richiedenti hanno l’obbligo di consentire alle Autorità competenti, in ogni momento e senza restrizioni, l’accesso alle aree oggetto dell’intervento. Eventuali rinunce al contributo vanno comunicate

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta la decadenza e la revoca dai benefici concessi con l’obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate delle spese e degli interessi legali.