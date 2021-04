Manutenzione case popolari, Martisca (Fi): «50 milioni di euro per Massa-Carrara»

CARRARA – «Sembra quasi certo che Erp Massa-Carrara Spa si appresti a valorizzare il patrimonio immobiliare gestito per conto dei Comuni tramite progetti ed interventi di efficientemento energetico e di consolidamento sismico. Operazione che riguarderebbe cinquanta fabbricati pubblici in tutta la provincia e oltre una decina sul territorio comunale di Carrara. Operazione che arriverebbe a 50.000.000 di euro. Non possiamo che auspicare che un’operazione di tal genere arrivi velocemente in porto. Sono troppi gli immobili Erp che hanno bisognano di un rifacimento integrale considerata la vetustà e le condizioni in cui si trovano e ove le opere di manutenzione spesso hanno tardato ad arrivare». A parlare è Lucian Martisca, di Forza Italia Carrara.

«Facciate, tetti, infissi, ascensori, gli immobili pubblici hanno bisogno di essere “tirati” a lucido per rendere la nostra città più bella. – continua Martisca – Non possiamo che essere soddisfatti di questo processo di risanamento, ma ci auspichiamo sarà altrettanto necessario un coinvolgimento delle società e ditte locali, in modo da dare ossigeno anche all’economia del territorio ormai da decenni in condizione drammatiche. Tutti gli enti pubblici devono trovare il modo di dare priorità al territorio. Imprese edili, professionisti, lavoratori, indotto in genere devono necessariamente essere coinvolti per favorire e creare posti di lavori, tutto deve essere finalizzato a mettere in atto azioni concrete per assicurare la maggior ricaduta economica sul territorio, visto anche il periodo di crisi che stiamo attraversando».

«Io personalmente mi impegnerò a relazionarmi con gli abitanti di questi edifici per offrire chiarimenti in merito ai lavori di ristrutturazione che verranno eseguiti, valutando le loro richieste riportandole a Erp, in modo da creare una linea diretta tra i cittadini e l’organi che gestisce questi immobili. – aggiunge Martisca – Carrara ha bisogno di una riqualificazione generale, partendo proprio da chi ha bisogno, perché non esistono residenti di Seria A e di Serie B, tutti devono essere aiutati nel miglior modo possibile, partendo proprio dai residenti degli edifici pubblici».

«Chiunque avesse bisogno di chiarimenti può contattarmi tramite i diversi profili social oppure inviando una mail a lucianmartisca1999@gmail.com, – conclude – mi metto a completa disposizione di chi ama ancora la nostra città ed è disposto a collaborare per migliorarne tutti i vari aspetti».