Due giovani apuani investono in zona “movida”

MARINA DI CARRARA – L’alternarsi di zone rosse e arancioni e l’incertezza legata al futuro non ferma i giovani imprenditori apuani, decisi ad investire nonostante il difficile momento. Tra questi ci sono Veronica Bolognini e Nicolò Tenerani, che domani, in via Rinchiosa 43, apriranno i battenti del nuovo negozio di abbigliamento “Benilove”. Un nuovo punto shopping in piena zona movida che, collocandosi in quelli che erano gli spazi dell’entrata del locale Bonproncino, si propone di “alzare l’asticella della stravaganza cittadina nel settore moda”. Nel retro, invece, resta il noto giardinetto del BonPro di Giacomo Timbro che da tempo ormai, specialmente d’estate, ospita spettacoli e iniziative musicali.

L’inaugurazione si terrà a partire dalle 16 con un brindisi di benvenuto e nel rispetto di tutte le disposizioni restrittive in materia anti-covid.