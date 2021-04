Prevenzione tumore al seno, Il Volto della Speranza offre 16 visite gratuite: come prenotare

MASSA-CARRARA – «In Italia ogni anno si registrano 50.000 nuovi casi di tumore alla mammella, in Toscana circa 3.000 e nella nostra provincia circa 200. L’incidenza maggiore si ha sopra i 50 anni di età. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi del tumore alla mammella nella nostra Regione raggiunge l’88%, al di sopra della media nazionale che è dell’80%. Il miglioramento della sopravvivenza a fronte di un aumento di incidenza è legato sia alla diagnosi precoce che all’introduzione di terapie sempre più personalizzate. La prevenzione primaria permette di ridurre il rischio di ammalarsi di tumore. Questa consiste nell’adottare semplici regole per seguire uno stile di vita sano. L’insorgenza dei tumori in generale, e quindi anche del tumore alla mammella, può essere così ridotta del 40%». Questi sono i dati forniti da Roberta Crudeli, presidente de “Il volto della speranza”, associazione che lotta contro questo tipo di malattie.

«La prevenzione secondaria (screening) consente di effettuare una diagnosi precoce che porta alla guarigione utilizzando una chirurgia meno invasiva e trattamenti medici meno aggressivi. – spiega Roberta Crudeli – Lo screening mammografico è il più importante strumento di prevenzione secondaria e consente di ridurre la mortalità per tumore mammario nel 20-30% delle donne sopra ai 50 anni di età e del 10-15% per le donne sotto i 50 anni di età. Recentemente la Regione Toscana ha ampliato la fascia di età a cui viene offerto l’esame: dai 45 ai 74 anni. Alle donne di età inferiore ai 50 anni verrà offerta una mammografia annuale, a quelle di età superiore il controllo sarà garantito ogni due anni».

«Il Volto della Speranza, grazie alla professionalità ed al sostegno della Dottoressa Chiara Iacconi, Responsabile della Senologia Radiologica di Massa-Carrara, alla Dottoressa Gina Tassinari, Referente Unità Semplice Dipartimentale Oncologia Chirurgica Ricostruttiva della mammella di Massa Carrara, la Dottoressa Laura Marchetti Radiologa Senologa e alla Dottoressa Veronica Iodice Radiologa Senologa, nei pomeriggi di sabato 17 Aprile e di sabato15 Maggio, offriranno visite senologiche ed ecografie gratuite alle donne che per età non rientrano nello screening, ovvero alle donne con età inferiore ai 45 anni. Saranno offerte 16 ecografie e 16 visite senologiche gratuite a chi ne farà richiesta ogni volta. Per gli appuntamenti telefonare al Volto della Speranza dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al seguente numero: 0585/655369. Un ringraziamento particolare alle Dottoresse e alle infermiere che metteranno a disposizione la loro professionalità per questa iniziativa e un ringraziamento alla Dottoressa Monica Guglielmi per aver concesso l’uso dei locali e dei macchinari».