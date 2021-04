Gaia: bollette in arrivo in cinque comuni lunigianesi

LUNIGIANA – Gaia Spa, gestore del servizio idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell’acqua nei Comuni di Bagnone, Casola, Comano, Filattiera e Fivizzano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 25 maggio.

Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, Gaia ha intensificato i canali di assistenza a distanza (online e telefonica). Gli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla propria bolletta dell’acqua o effettuare pratiche sul proprio contratto di fornitura possono chiamare il numero verde 800-223377, gratuito da fissi e mobili. In alternativa, è possibile prenotare il proprio appuntamento presso uno degli sportelli di GAIA sul territorio attraverso il nuovo servizio di prenotazione online di Gaia, disponibile sul sito web del Gestore Idrico (link diretto: https://prenotazione.gaia-spa.it/booking/) e sull’app di Gaia per smartphone.

Altri strumenti a disposizione dell’utenza sono lo sportello online, per la gestione online di tutte le pratiche da pc, e la app per smartphone, strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l’accesso ai servizi del gestore. Gaia Spa è inoltre presente su tutti i social network più diffusi: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram e ora anche Linkedin.