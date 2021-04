Consiglio provinciale: martedì 13 aprile la prossima seduta

MASSA-CARRARA – Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale in videoconferenza per martedì 13 aprile 2021 alle ore 18,30.

I consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza a Palazzo Ducale, oppure in videoconferenza tramite Skype.

Questo l’ordine del giorno:

comunicazioni del presidente

approvazione verbali seduta precedente dell’11/03/2021

1^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e conseguente aggiornamento al Dup (Documento unico di programmazione) con integrazione al piano delle alienazioni 2021-2023

interrogazioni/interpellanze/mozioni/ordini del giorno