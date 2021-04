Trasporto pubblico, tornano le “corse bis” a Massa-Carrara: 12 bus in più per le scuole

MASSA-CARRARA – Il ritorno della provincia di Massa-Carrara nella zona arancione, a seguito dell’ordinanza del Ministro della salute del 9 aprile scorso, ha consentito, tra le altre cose, la ripresa della didattica in presenza, alternata a quella a distanza, anche nelle scuole medie secondarie di secondo grado. Per garantire il necessario distanziamento sui mezzi pubblici di linea con la giornata di oggi, 12 aprile 2021, sono ripresi quindi anche i servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale, con 12 autobus in più (a gennaio il potenziamento era partito con 15 mezzi ridotti poi a 12 all’inizio di marzo a seguito del monitoraggio dell’utenza).

Si tratta di mezzi classificati Ncc, cioè servizio di noleggio con conducente: non sono corse nuove aggiuntive, ma seguono il bus di linea replicandone il percorso, delle vere e proprie corse bis.