Raccolta differenziata a Mirteto e Castagnola: via alla distribuzione dei kit

MASSA – Asmiu comunica che dal 14 aprile al 30 aprile 2021 sarà aperto un Infopoint per la distribuzione dell’attrezzatura per raccolta differenziata domiciliare presso il Centro Parrocchiale della Pieve di San Vitale in Via San Vitale n. 36 (accanto alla chiesa).

L’infopoint sarà aperto dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 9:30 alle ore 15:30. Il nuovo servizio di raccolta domiciliare prenderà avvio il 29 aprile 2021.

Alle famiglie residenti nei condomini, all’infopoint verrà consegnato il kit agile (sottolavello per organico areato di colore marrone e sacchi compostabili), mentre i bidoncini condominiali saranno consegnati a domicilio.

Il ritiro del kit all’infopoint deve essere fatto dall’intestatario Tari o in alternativa da un delegato purché porti con se il numero del Codice Soggetto Tari. Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.

Le utenze domestiche (famiglie) che devono ritirare il kit sono quelle presenti nelle seguenti strade:

Via Aldo Salvetti

Via Caldera

Via Castagnola di sopra

Via Castagnola di sotto

Borgo Castagnola di sotto

Via Della Pieve

Via Della Sala

Viale Delle Medaglie d’oro

Via Don Giovanni Minzoni

Via dell’Uva (da Via Ponte del Vescovo fino alla Maestà)

Via Falce

Via Foce

Via Fossa grande

Via Fratelli Grassi

Via Giovan Pietro Vitali

Via Luigi Del Mancino

Nucleo Mirteto alto

Via Molinara

Via Montalbano

Via Petroniano

Piazza Castagnola

Piazza Della Libertà

Via Pomezia

Via Ponte del Vescovo

Via San Vitale

Via Tavola

Via Tecchie

Via Torre vecchia

Via Torregiano

Vicolo Convento

Via Vignareggio

Viottolo del Cimitero

Viottolo Tavola