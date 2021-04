Un cittadino al personale della Don Gnocchi: «Grazie per quello che avete fatto per la mia mamma»

MARINA DI MASSA – Riceviamo e pubblichiamo dal cittadino Claudio Giannarelli la seguente nota di ringraziamento al personale del centro Don Gnocchi. Sua madre, Alberta Signego, è stata ricoverata al reparto di cure intermedie.

Il mio è un ringraziamento di cuore per la disponibilità e professionalità dimostrata da tutto il personale, in particolare al direttore Dr. Mario Petrilli, Dott. ssa Andreani responsabile del reparto le fisioterapiste ed il personale tutto. È una eccellenza che dobbiamo mantenere e sostenere per i nostri anziani che necessitano di cure.

Grazie con tutto il cuore per quello che avete fatto per la mia mamma.

Claudio Giannarelli.