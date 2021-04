Ctt Nord cerca meccanici anche per Massa: ecco come inoltrare la domanda

MASSA-CARRARA – È indetta una selezione esterna per la formazione di quattro graduatorie distinte di meccanici per eventuale assunzione presso officine e depositi distribuite nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa della

Compagnia Toscana Trasporti Ctt Nord.

Questi i requisiti per l’ammissione da possedere all’atto di presentazione della domanda:

– Licenza di Scuola Media Inferiore;

– Pieno godimento dei diritti civili e politici;

– Non aver mai riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.

Per inoltrare la domanda accedere a questo link. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 21/04/2021.