Un logo per rappresentare l’unicità della Riviera Apuana: via al concorso

MASSA-CARRARA – L’Ambito Turistico Riviera Apuana, su proposta degli assessori di riferimento, Federica Forti per Carrara, Eleonora Petracci per Montignoso ed Andrea Cella per Massa, ha deciso di bandire un concorso di idee per individuare una grafica identificativa che rappresenti l’unicità turistica di un territorio composto dai tre comuni della costa più a Nord della Toscana, bagnati dal mar Tirreno e con le “spalle coperte” dal patrimonio naturalistico e produttivo delle Alpi Apuane.

Il logo identificativo dell’ambito potrà contenere anche un simbolo o un immagine, per diventare così un vero e proprio marchio da utilizzare per qualificare e riconoscere tutte le attività e i programmi di promozione turistica che saranno messi in campo dall’Ambito nell’immediato futuro. Gli assessori Forti, Petracci e Cella hanno condiviso l’idea di allargare il più possibile la partecipazione per individuare un simbolo che sia originale, suggestivo e in grado di valorizzare gli elementi che contraddistinguono turisticamente il territorio.

Il concorso di idee, a breve in pubblicazione sui canali istituzionali (web e social) dei tre comuni, sarà infatti aperto a tutti. Chi partecipa si impegna a proporre un bozzetto originale cui deve allegare una breve relazione esplicativa sulle scelte alla base del lavoro presentato. Le proposte pervenute saranno valutate dall’ambito e quella vincitrice sarà premiata con un riconoscimento in denaro del valore di duemila euro.

Con una successiva procedura selettiva verrà poi affidato a professionisti del settore, per un importo previsionale pari a cinquemila euro, il servizio di realizzazione grafica del progetto di logo e del manuale d’uso per la sua declinazione sui materiali promozionali per l’immagine coordinata dell’Ambito. Il marchio così selezionato sarà infatti utilizzato per tutte le attività di comunicazione e promozione dell’Ambito (canali media, cartellonistica, promozioni, pubblicazioni).