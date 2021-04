Maltempo, gli ortaggi di stagione “bruciati” dal gelo a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Gli ortaggi di stagione “bruciati” dal gelo a Massa-Carrara. Le temperature scese fino a meno 4 gradi di questa notte, accompagnate in Lunigiana anche da nevischio, hanno danneggiato le produzioni in molti territori anche sulla costa. Non solo ortaggi ma anche la pregiata varietà di mela rotella della Lunigiana e di altre piante da frutto che avevano appena vegetato.

E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di freddo artico sulla provincia di Massa Carrara. I danni alle coltivazioni si registrano principalmente sulla zona di costa ed in Lunigiana dove al risveglio gli agricoltori hanno trovato gli abbeveratoi ghiacciati. Oltre a frutta e verdura a rischio le coltivazioni più precoci di mais, che potrebbero dover essere riseminate ma fuori dal riposo invernale e, pertanto, più sensibili al gelo, ci sono anche la vite e l’ulivo.

“Da un primo monitoraggio effettuato già questa mattina risultano decine di aziende con produzioni praticamente dimezzate a causa del crollo delle temperature. – commenta Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – Molte aziende avevano piantato da pochi giorni zucchine, pomodori, peperoni ed altri ortaggi di questa stagione. Produzioni che avrebbero dovuto essere destinate alla vendita diretta e ai mercati. Lo shock termico ha bruciato tutto. Difficile fare una stima del danno oggi ma una cosa è certa. Molte aziende dovranno ripartire da zero e piantare nuovamente tutto per avere il raccolto. Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore”.

CONFAGRICOLTURA: «LA REGIONE DICHIARI LO STATO DI CALAMITA’»

Confagricoltura chiede che la Regione dichiari lo stato di calamità. “Con la gelata di ieri notte, la produzione ortofrutticola in Toscana è seriamente compromessa. Chiediamo che la Regione Toscana riconosca l’evento calamitoso eccezionale e tutte le misure consequenziali”. A poche ore dall’ennesima, disastrosa, gelata della scorsa notte in Toscana – con temperature fino a 7 gradi sottozero – il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, rivolge un appello alle Istituzioni. “Ad Arezzo è andata persa tutta la produzione frutticola – spiega Neri – nel resto della Toscana susini e peschi registrano danni ingentissimi. Per gli ortaggi faremo una stima nei prossimi giorni, le premesse sono pessime”.

Aggiunge il presidente della sezione ortofrutta di Confagricoltura Toscana, Antonio Tonioni: “La situazione è catastrofica, la produzione riprenderà solo nel 2022. Molte aziende sono a rischio chiusura e migliaia di stagionali resteranno senza lavoro. Questa annata non produrrà reddito. Non c’è tempo da perdere, ci aspettiamo risposte dalla politica in tempi brevi. Le aziende hanno spese a cui devono far fronte nell’immediato. Serve una rimodulazione degli impegni bancari, degli oneri fiscali e previdenziali”.

Danni certi anche al comparto vitivinicolo: il 50 per cento dei vigneti posti nelle parti inferiori delle pendici è stato danneggiato, in particolare dove il risveglio vegetativo era più evidente: “Il momento peggiore è stato tra le 3 e le 6 della scorsa notte – continua Francesco Colpizzi, presidente federazione vitivinicola di Confagricoltura Toscana – e nonostante le misure messe in atto dalle aziende, ci sono ingenti danni che quantificheremo nelle prossime ore”.