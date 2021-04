Efficientamento energetico

Il Consorzio di Bonifica punta sulla sostenibilità: meno inquinamento, più risparmi e aria pulita

Avanti tutta con i Led. Cala del 50% il consumo di energia elettrica in soli due anni. Dopo gli interventi nelle tre sedi e in cinque impianti idrovori, nel 2021 si procede in altre 6 stazioni idrovore