Domenica il Consiglio comunale solenne per celebrare la liberazione di Carrara

CARRARA – Anche quest’anno, a seguito dell’emergenza sanitaria, la commemorazione della Liberazione di Carrara avverrà nelle forme consentite al fine di evitare assembramenti: domenica 11 aprile, alle ore 11.00, in occasione del 76° Anniversario della Liberazione della città di Carrara, si terrà la convocazione del consiglio comunale in seduta telematica, in adunanza straordinaria “aperta” e in forma solenne (con le modalità e nei termini di cui agli articoli 47, 48, 50 e 57 del vigente Regolamento e ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto).

I lavori del Consiglio saranno preceduti, alle ore 10.00, dalla deposizione di una corona a ricordo dei caduti, davanti a palazzo civico, alla presenza del sindaco Francesco De Pasquale e dei due vice presidenti del consiglio Cristiano Bottici e Stefano dell’Amico. Alle ore 11.00, quindi, il Consiglio comunale solenne, che sarà aperto dai saluti del Presidente Michele Palma e del Sindaco; quindi gli interventi del Presidente Anpi di Carrara Nando Sanguinetti e di due giovani che racconteranno cosa significa per le nuove generazioni ricordare la Resistenza e la lotta per la libertà.

«Saranno i giovani quest’anno i protagonisti delle celebrazioni per la liberazione di Carrara – spiega il presidente Palma – abbiamo voluto offrire loro spazio, prevedendo durante i lavori del Consiglio gli interventi di una ragazza e di un ragazzo che esporranno le proprie riflessioni su temi ancora così tanto attuali, con una narrazione che parte dal punto di vista dei giovani, ai quali è affidato l’importante compito di tramandare e tenere viva la memoria storica». Il Presidente Palma, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, invita le cittadine e i cittadini a seguire la diretta Facebook della cerimonia sulla pagina della Presidenza del Consiglio comunale all’indirizzo www.facebook.com/presidenzaconsigliocomunale.carrara, tutti uniti, seppure virtualmente, nel ricordo di questa ricorrenza.