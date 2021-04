Tamponi rapidi gratuiti a Pontremoli, prosegue la campagna di screening

PONTREMOLI – Prosegue la campagna di screening intrapresa dal Comune di Pontremoli già da inizio anno, volta a garantire un tracciamento il più puntuale ed aggiornato possibile atto ad evitare la nascita di un nuovo focolaio nella nostra realtà. Per il prossimo fine settimana i tamponi saranno effettuati esclusivamente nella giornata di domenica 11 aprile 2021 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nelle Stanze del Teatro della Rosa.

Il servizio, come da consuetudine, darà attenzione e preferenza al mondo della scuola (insegnanti, studenti, operatori vari), ma sarà fruibile anche da coloro i quali per motivi lavorativi/professionali frequentino stabilmente la Città. Sarà quindi non necessariamente riservato a residenti entro il Comune.

Obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi al numero 0187.4601235 dalle ore 9.00 alle 13.00. È obbligatorio anche l’utilizzo della mascherina e i minori dovranno essere accompagnati dai genitori. È possibile anche per chi ha già effettuato un tampone rapido in precedenza, sottoporsi nuovamente al test per permettere un tracciamento il più puntuale e capillare possibile.

Non potranno sottoporsi al test rapido persone che hanno in corso per disposizione di Asl il regime di quarantena o isolamento fiduciario, oppure in caso di contatto con soggetti risultati positivi a Covid 19 o in presenza di sintomi riconducibili al virus stesso.