«La zona industriale può avere un ruolo importante nella produzione autonoma di vaccini»

MASSA – “Apprendo, da un articolo di stampa, che la proposta dell’amministrazione Persiani di realizzare la casa della salute nel vecchio Ospedale avrebbe il sostegno dell’Asl; lo studio di fattibilità sarebbe già pronto e servirebbero, stando alla nota, tra i venti ed i venticinque milioni di euro. L’idea di riadattare un immobile problematico dal punto di vista strutturale, dell’accessibilità e degli spazi non penso sia quanto i cittadini meritino”. E’ quanto sostiene il consigliere di Arcipelago Massa Andrea Barotti a proposito del progetto di realizzazione della casa della salute nel vecchio ospedale di Massa. “In sintesi sostituiremmo ad un vecchio e deficitario complesso un altro edificio che, pur adeguandolo alla normativa antisismica (eliminando alcuni piani), risulterebbe, come lo era già prima dell’abbandono, deficitario, ad esempio, per aree di sosta e con una viabilità, probabilmente, inidonea al grande afflusso di utenza che, stante la riorganizzazione del servizio sanitario, il complesso dovrà accogliere”.

“Il dato che oggi registro – prosegue il consigliere – certifica quanto fossero fondati i timori avanzati, tempo fa, sulla difficoltà, per la crisi del settore immobiliare, di realizzare uffici, negozi, abitazioni al posto del monoblocco e quanto sia complicato, perfino per la mano pubblica, recuperare l’ala del vecchio nosocomio sottoposta a tutela dalla Soprintendenza. Gli edifici, secondo l’indirizzo di una corrente della moderna architettura, dovrebbero assumere la forma che è conseguente alla funzione a cui sono destinati; si tratta di affrontare un tema che riguarda l’estetica, lo studio razionale degli spazi e la capacità di una struttura di rispondere alle esigenze, attuali e prevedibili, delle attività umane. L’esperienza del Noa (Ospedale Unico), considerate le fragilità emerse con la pandemia da Covid, dovrebbe indurre ad una riflessione per correggere la rotta assunta e costruire, grazie ai finanziamenti europei, la sanità del futuro; un sistema sanitario che sia preparato ad affrontare battaglie come quella che, ancora oggi, stiamo combattendo contro un virus”.

“La politica locale, in questo non aiutata dall’azienda sanitaria, sembra mancare di quella immaginazione che le consentirebbe di sfruttare, inserendole in un progetto più ampio ed ambizioso, le opzioni disponibili – afferma Barotti -. Per essere più chiaro, sarebbe opportuno impiegare i finanziamenti europei in modo più virtuoso perciò eviterei i rattoppi, i rimaneggiamenti; interventi che rischiano di non dare una risposta adeguata alle necessità esistenti e ipotizzabili. La casa della salute, per quanto auspico, potrebbe sorgere nell’area ex Ferrovie dello Stato; tale scelta garantirebbe un centro ambulatoriale facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, una struttura moderna, funzionale, dotata di parcheggi ed offrirebbe la possibilità di implementare il verde pubblico. Il progetto rimetterebbe sul tavolo della politica il collegamento con i Quercioli che, fino ad oggi, è rimasto sulla carta. In breve, la nuova casa della salute sancirebbe l’abbandono del comparto, irrealizzabile dati i tempi, riproposto dalla giunta Persiani, riqualificherebbe l’area, darebbe forse un senso al contestato cantiere di piazza Stazione”.

“Il vecchio Ospedale, proprio in virtù delle ultime opere, della destinazione assegnatali a causa dell’emergenza Covid, potrebbe diventare un centro specialistico di virologia per la cura e la ricerca – propone il consigliere -: credo che tutti abbiano capito quanto sia importante la ricerca non solo per la salute ma anche per l’economia e su questo ambito si concentrerà, finalmente, una buona parte delle risorse disponibili. Fondare un polo per la cura e lo studio dei virus ci consentirebbe di diventare attrattivi per l’industria farmaceutica. Il nostro territorio, grazie anche all’Istituto per periti chimici, alle aree della zona industriale, potrebbe avere un ruolo nella partita che a livello nazionale e regionale

verrà giocata per riconquistare l’autonomia nella produzione di vaccini e farmaci. Concludendo, penso sia necessario, proprio per l’importanza del tema, aprire un dibattito con la città per delineare il futuro, in campo sanitario, della comunità purtroppo, anche questa volta, il Sindaco Persiani, scartando il dialogo, si limita a comunicare le decisioni della sua Giunta”.