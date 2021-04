Fallimento Idb, previsto un risarcimento per gli investitori in diamanti. Confconsumatori: «Contattateci»

MASSA-CARRARA – “La Confconsumatori di Massa-Carrara informa tutti gli interessati e i propri associati che il Giudice Delegato, la dottoressa Alida Paluchowski del fallimento dell’IDB pendente presso il Tribunale di Milano, ha accolto e fatta propria la proposta del curatore, l’avvocata Maria Grazia Giampieretti di prevedere un “risarcimento” dell’ammontare del 15% del valore di acquisto dei diamanti, per coloro che presenteranno la domanda di ammissione allo stato passivo; tale cifra si somma a quella eventualmente ottenuta in sede di transazione dalla banca (purché la somma tra il 15% di IDB e quanto ottenuto dalla banca non superi il capitale investito) e alle pietre, che restano in proprietà a coloro che le hanno acquistate”. Si apre così la nota di Confconsumatori di Massa-Carrara, che si rivolge direttamente ai consumatori interessanti che non abbiano ancora intrapreso iniziative nei confronti della Idb.

“Come noto – ricorda l’associazione – nel gennaio 2019 è stato dichiarato il fallimento di Intermarket Diamond Business dal Tribunale di Milano, e con tale pronuncia tutti i risparmiatori che hanno investito i propri risparmi nei diamanti da investimento hanno visto sfumare ogni possibilità di azione nei confronti di IDB Spa. Molti investitori hanno presentato domanda di restituzione delle pietre tenute in custodia presso i caveau della società venditrice di diamanti. Le pietre sono state trovate ed ora si attende solo la restituzione delle stesse che avverrà tramite le filiali delle banche coinvolte che avevano venduto ai propri clienti i diamanti della società poi fallita”.

“Il termine ultimo per il deposito delle domande è il 13.12.2021 – comunicano da Confconsumatori -. Pertanto si invitano i consumatori interessati che non abbiano ancora intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della IDB, ovvero che non siano ancora intervenuti nel passivo fallimentare, a prendere contatto con la Confconsumatori di Massa-Carrara per ottenere ulteriori informazioni”.