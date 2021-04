Appuntamento col benessere in farmacia alla “Paradiso” di via Cavallotti

CARRARA – Nuovo appuntamento col benessere in farmacia. Domani, venerdì 9 aprile, alla “Paradiso” di via Cavallotti a Marina di Carrara, si svolgerà una giornata dedicata alla cura della pelle in collaborazione con Soha. Uno specialista sarà a disposizione gratuitamente per indicare i prodotti più adatti alla propria pelle. Le creme e i cosmetici per viso, corpo e capelli sono realizzate con ingredienti naturali della Sardegna per più del 95%, con un utilizzo minimo di componenti sintetiche.