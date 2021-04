Sostegni alimentari, contributi affitto e bonus sociale: oltre un milione di euro in un anno dal Comune di Massa

MASSA – Oltre 900 mila euro di sostegni alimentari e 120 mila euro di contributi affitto e bonus sociale. Sono i numeri forniti dal Comune di Massa ad un anno esatto dalla prima campagna “Buoni spesa”. L’amministrazione comunale, tramite l’assessorato al Sociale di Amelia Zanti, avvia per la quinta volta la consegna dei voucher alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19 tuttora in corso. Da giovedì 8 aprile fino al 7 maggio ore 12:30 sarà possibile presentare le domande tramite la casella di posta elettronica buonispesa@comune.massa.ms.it o istanza online (utilizzabile previa autenticazione da effettuare utilizzando SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, Tessera Sanitaria Elettronica – Carta Nazionale dei Servizi (TSE-CNS) o CIE – Carta di Identità Elettronica) o ancora con consegna a mano presso l’Urp comunale con gli stessi criteri adottati in precedenza. Continuerà inoltre il servizio di postalizzazione per la consegna dei buoni che permette di raggiungere velocemente le famiglie al proprio domicilio evitando al massimo ogni spostamenti.

“Dal 3 aprile 2020 ad oggi abbiamo erogato oltre 900 mila euro in sostegni alimentari a cui abbiamo aggiunto circa 3500 pasti, anche grazie a donazioni, e centinaia di pacchi alimentari – ha spiegato l’assessore Zanti -, inoltre, in aggiunta ai contributi ordinari per le emergenze, nel mese di novembre abbiamo stanziato 120 mila euro per il bonus sociale, canone di locazione e sconti sulle imposte. Purtroppo questa nuova ondata della pandemia ha reso urgente intervenire ancora così da permettere ai nuclei più fragili di avere un sostegno per l’acquisto di generi alimentari; quindi con l’importo residuo derivante dal decreto “Ristori ter” abbiamo deciso di riattivare la seconda campagna di quest’anno”.

“Il comune di Massa, lo scorso anno, è stato il più veloce a rispondere alle esigenze dei cittadini mettendo in campo prima le carte prepagate poi i buoni spesa cartacei includendo tutte le realtà commerciali del territorio che hanno chiesto di aderire – ha sottolineato l’assessore -. La prima finestra temporale per la ricezione delle domande si era aperta, come detto, nell’aprile 2020 con l’accoglimento di circa 2000 istanze; successivamente abbiamo riaperto nel mese di maggio con quasi 600 domande evase. Con la campagna conclusasi il 20 dicembre abbiamo supportato un migliaio di famiglie e grazie alla postalizzazione e al lavoro del settore già prima di Natale avevamo raggiunto 600 famiglie. Infine, nel mese di gennaio sono state accolte altre 442 domande. Sono numeri che dimostrano l’attenzione dell’amministrazione Persiani verso i concittadini in difficoltà e ringrazio tutto il personale del settore e la dirigente che da un anno, oltre all’impegno ordinario, svolgono egregiamente questa mole di lavoro. Ci tengo infine a ricordare che le uniche notizie attendibili sono quelle che derivano dai canali istituzionali del comune e dagli uffici e pertanto invito i cittadini ad attenersi a questi”.